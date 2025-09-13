Exposition dans le cadre des Journées Nationales des Artistes Liverdun

Exposition dans le cadre des Journées Nationales des Artistes Liverdun samedi 13 septembre 2025.

Exposition dans le cadre des Journées Nationales des Artistes

8 rue du Couchant Liverdun Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

« Ces journées des 13 et 14 septembre 2025, initiées par la Maison des Artistes, sont une occasion unique de créer, imaginer, organiser des rencontres avec le public, des performances, des ateliers…

Avec le soutien de l’Association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalité (AMF), cet événement et sa plateforme d’inscription sera relayé dans toutes les villes et villages, afin de créer une dynamique artistique dans tous les territoires. Nous remercions chaleureusement l’AMF ainsi que tous les artistes et les autres partenaires qui s’associent à ce projet à des degrés divers.

Ces Journées n’existent que grâce à vous. Par la mutualisation de nos engagements et de nos efforts, nous allons faire des JNA une grande fête de l’art ! »

Extrait du site de La Maison des Artistes

Betty GUZZO ouvre son atelier d’artiste et invite Martine ATTIA (peinture) et JANNET (collages). Vous pourrez également profiter d’un accompagnement musical Jazz avec Jean-Luc Déat ( contrebasse) et Pierre Boespflug (piano). En cas de pluie, repli dans le lavoir.Tout public

8 rue du Couchant Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 41 53 83

English :

« These days of September 13 and 14, 2025, initiated by the Maison des Artistes, are a unique opportunity to create, imagine and organize encounters with the public, performances and workshops?

With the support of the Association des Maires de France et des présidents d?Intercommunalité (AMF), this event and its registration platform will be relayed to all towns and villages, to create an artistic dynamic in all territories. We would like to extend our warmest thanks to the AMF, as well as to all the artists and other partners involved in this project to varying degrees.

The Journées are only possible thanks to you. By pooling our commitments and efforts, we are going to make the JNA a great celebration of art! »

Extract from La Maison des Artistes website

Betty GUZZO opens her artist’s studio and invites Martine ATTIA (painting) and JANNET (collages). You’ll also enjoy jazz musical accompaniment by Jean-Luc Déat (double bass) and Pierre Boespflug (piano). In case of rain, retreat to the wash-house.

German :

« Diese Tage am 13. und 14. September 2025, die vom Maison des Artistes initiiert wurden, sind eine einzigartige Gelegenheit, um zu kreieren, sich etwas auszudenken, Begegnungen mit dem Publikum zu organisieren, Aufführungen und Workshops zu veranstalten?

Mit der Unterstützung der Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité (AMF) (Vereinigung der französischen Bürgermeister und Gemeindepräsidenten) wird diese Veranstaltung und ihre Anmeldeplattform in allen Städten und Dörfern bekannt gemacht, um eine künstlerische Dynamik in allen Gebieten zu schaffen. Wir danken der AMF sowie allen Künstlern und anderen Partnern, die sich in unterschiedlichem Maße an diesem Projekt beteiligen, ganz herzlich.

Diese Tage gibt es nur dank Ihrer Hilfe. Durch die Bündelung unseres Engagements und unserer Anstrengungen werden wir die NAK zu einem großen Fest der Kunst machen! »

Auszug aus der Website von La Maison des Artistes

Betty GUZZO öffnet ihr Künstleratelier und lädt Martine ATTIA (Malerei) und JANNET (Collagen) ein. Sie können auch von einer musikalischen Jazzbegleitung mit Jean-Luc Déat ( Kontrabass) und Pierre Boespflug (Klavier) profitieren. Bei Regenwetter können Sie sich in das Waschhaus zurückziehen.

Italiano :

« Queste giornate del 13 e 14 settembre 2025, promosse dalla Maison des Artistes, sono un’occasione unica per creare, immaginare e organizzare incontri con il pubblico, spettacoli e laboratori?

Con il sostegno dell’Association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalité (AMF), questo evento e la sua piattaforma di registrazione saranno trasmessi a tutte le città e i villaggi, per creare una dinamica artistica in ogni regione. Desideriamo rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti all’AMF e a tutti gli artisti e gli altri partner coinvolti a vario titolo in questo progetto.

Queste Giornate esistono solo grazie a voi. Unendo i nostri impegni e i nostri sforzi, faremo della JNA una grande festa delle arti!

Estratto dal sito web della Maison des Artistes

Betty GUZZO aprirà il suo studio d’artista e inviterà Martine ATTIA (pittura) e JANNET (collage). Ci sarà anche un accompagnamento jazz di Jean-Luc Déat (contrabbasso) e Pierre Boespflug (pianoforte). In caso di pioggia, la sede sarà il lavatoio.

Espanol :

« Estas jornadas del 13 y 14 de septiembre de 2025, iniciadas por la Maison des Artistes, son una oportunidad única para crear, imaginar y organizar encuentros con el público, espectáculos y talleres?

Con el apoyo de la Association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalité (AMF), este evento y su plataforma de inscripción se transmitirán a todas las ciudades y pueblos, para crear una dinámica artística en cada región. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la AMF y a todos los artistas y demás colaboradores que, en mayor o menor medida, participan en este proyecto.

Estas Jornadas sólo existen gracias a ustedes. Aunando nuestros compromisos y esfuerzos, ¡vamos a hacer de las JNA una gran fiesta de las artes!

Extracto de la página web de la Maison des Artistes

Betty GUZZO abrirá su taller de artista e invitará a Martine ATTIA (pintura) y JANNET (collages). También habrá acompañamiento de jazz a cargo de Jean-Luc Déat (contrabajo) y Pierre Boespflug (piano). En caso de lluvia, el lavadero será el lugar de celebración.

L’événement Exposition dans le cadre des Journées Nationales des Artistes Liverdun a été mis à jour le 2025-09-04 par TOURISME BASSIN de POMPEY