EXPOSITION DANS LE CADRE DU SALON DU LIVRE ET PRESSE JEUNESSE 93 Moissac-Vallée-Française

EXPOSITION DANS LE CADRE DU SALON DU LIVRE ET PRESSE JEUNESSE 93

Temple Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-11-26

Pour sa 41ème édition, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 93 propose d’approcher l’univers de six artistes dont les œuvres interrogent la notion d’empathie. Leurs univers sont autant de rencontres qui nous transforment, pour grandir tout en émotions ! La Biblio du Clocher, partenaire du Salon, vous invite à les découvrir dans l’exposition qui se tiendra au Temple. Tout public.

La Biblio du Clocher, partenaire du Salon, vous invite à les découvrir dans l’exposition qui se tiendra au Temple de St Roman de Tousque, du 26 novembre au 1er décembre. Tout public. Entrée libre.

Horaires d’ouverture

– Mercredi 26, Jeudi 27, Dimanche 30, Lundi 1er 14h à 17h

– Vendredi 28 et Samedi 29 10h à 12h 14h à 17h

A bientôt de vous y accueillir ! .

Temple Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 12 52 62 59

English :

For its 41st edition, the Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 93 invites you to enter the world of six artists whose works explore the notion of empathy. Their universes are like encounters that transform us, so that we grow up with emotions! The Biblio du Clocher, a partner of the Salon, invites you to discover them in the exhibition to be held at the Temple. Open to all.

German :

Ausgabe der Jugendbuch- und Jugendpressemesse 93 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Welt von sechs Künstlern kennen zu lernen, deren Werke den Begriff der Empathie hinterfragen. Ihre Welten sind Begegnungen, die uns verändern, damit wir mit Emotionen aufwachsen! Die Biblio du Clocher, Partner der Messe, lädt Sie ein, diese Künstler in der Ausstellung im Temple zu entdecken. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Per la sua 41a edizione, il Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 93 vi invita a esplorare il mondo di sei artisti le cui opere esplorano la nozione di empatia. I loro universi sono tutti incontri che ci trasformano, in modo da farci crescere con ogni tipo di emozione! La Biblio du Clocher, partner del Salone, vi invita a scoprirli nella mostra che si terrà al Tempio. Aperta al pubblico.

Espanol :

En su 41ª edición, el Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 93 le invita a explorar el universo de seis artistas cuyas obras exploran la noción de empatía. Sus universos son todos encuentros que nos transforman, ¡para que crezcamos con todo tipo de emociones! La Biblio du Clocher, colaboradora del Salón, le invita a descubrirlos en la exposición que tendrá lugar en el Templo. Abierta al público en general.

