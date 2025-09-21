Exposition dans l’église de Caudan Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Caudan

Exposition dans l’église de Caudan Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Visite libre avec exposition sur l’église.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place Louis le Laennec, 56850 Caudan, France Caudan 56850 Morbihan Bretagne L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été reconstruite de 1960 à 1962 par les architectes Yves Guillou et et Paul Lindu, qui avaient précédemment édifié la mairie de Caudan. Les formes de l’église se fondent sur l’usage du triangle, symbole de la Trinité, ainsi que la métaphore de la tente, rappel des temps primitifs de la chrétienté. Cette figure est formée par un toit à deux pans descendants jusqu’au sol, couvert en ardoise. À cette nef unique, s’ajoute un seul bras de transept, à l’ouest. Un tour-lanterne pyramidale émerge de l’ensemble à l’intersection des deux volumes. Le porche est placé en retrait sous le triangle du toit portant les cloches dans sa partie haute. Il est orné de bas-reliefs en chêne du sculpteur rennais Francis Pellerin, grand prix de Rome, représentent les douze apôtres, dans un esprit primitiviste. Il réalise également le chemin de croix en bronze sur des ardoises scellées au sol.

