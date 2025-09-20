Exposition dans l’église de Saint-André Église de Saint-André Saint-André

Exposition dans l’église de Saint-André Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Église de Saint-André Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition provenant des Archives départementales du Tarn

« Perspectives, des architectes à l’œuvre dans le Tarn : 1900-1980 »

Cette exposition se compose d’une trentaine de panneaux consacrés à l’architecture contemporaine. À travers plans, dessins, photographies et autres documents, elle propose de redécouvrir des œuvres souvent devenues invisibles à force d’habitude dans le Tarn.

Église de Saint-André 81250 Saint-André

