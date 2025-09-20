Exposition dans l’Eglise St Pierre de Fieffes Eglise de Fieffes 80670 Fieffes-Montrelet Fieffes-Montrelet

Début : 2025-09-20T08:+ – 2025-09-20T18:30:00+

Fin : 2025-09-21T08:+ – 2025-09-21T18:30:00+

Ancienne commanderie du XIIème siècle, des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem devenu Ordre de Malte.

Eglise paroissiale, sauvée de la ruine, par une poignée de passionnés qui oeuvrent depuis 45 ans pour lui rendre sa gloire d’antan.

Visite commentée et exposition des oeuvres photographiques de Tristan Alexandre »

Eglise de Fieffes 80670 Fieffes-Montrelet Fieffes-Montrelet 80670 Somme Hauts-de-France 0610656779

Exposition photographique de Tristan Alexandre sur la place du village avec démonstration de cuisson raku. Entre Amiens et Doullens 80

