Exposition Dans l’enfer du Pacifique World War 2 museum Quinéville

Exposition Dans l’enfer du Pacifique

World War 2 museum 18 Avenue de la Plage Quinéville Manche

L’exposition temporaire de 2026, intitulée Dans l’enfer du Pacifique , retrace les événements méconnus qui se sont déroulés dans cette zone géographique entre 1895 et 1975. Elle se concentre sur les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, mais évoque également des événements antérieurs et postérieurs, comme l’invasion de la Chine par les Japonais, ou les guerres de Corée et du Vietnam. Elle est composée d’une impressionnante collection d’objets qui n’ont jamais été présentés au public, ainsi que de portraits et témoignages de vétérans. L’ensemble est complété par des cartes, panneaux thématiques et chronologiques. L’exposition est réalisée grâce au concours de plusieurs collectionneurs spécialisés, ainsi que de Florent Plana (World War II Veteran’s Memories) et du D-Day Experience museum de Saint-Côme-du-Mont.

L’exposition est visible tous les jours du 28 mars au 15 novembre 2026 et accessible avec un billet d’entrée pour le musée, 9€ adultes et 6€ enfants 6-14ans. .

+33 2 33 95 95 95 contact@wwii-museum.fr

English : Exposition Dans l’enfer du Pacifique

This exhibition retraces the events that took place in this geographical area of the globe between 1895 and 1975, from the great battles of the Second World War to earlier and later events, such as the Japanese invasion of China, or the Korean and Vietnam wars.

