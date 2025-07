EXPOSITION DANS LES PAS DES PELERINS DE COMPOSTELLE EN OCCITANIE Capestang

EXPOSITION DANS LES PAS DES PELERINS DE COMPOSTELLE EN OCCITANIE

37 Rue Gambetta Capestang Hérault

Vernissage le 20 juillet à partir de 17h30

Causerie de Mme Le Pallec « traces de pèlerins en Minervois au 18ème siècle », et présentation de l’exposition.

37 Rue Gambetta Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 35 17 52 75

English :

Opening on July 20 from 5:30pm

Talk by Mme Le Pallec « traces de pèlerins en Minervois au 18ème siècle », and presentation of the exhibition.

German :

Vernissage am 20. Juli ab 17.30 Uhr

Vortrag von Mme Le Pallec « traces de pèlerins en Minervois au 18ème siècle » (Spuren von Pilgern im Minervois im 18. Jahrhundert), und Vorstellung der Ausstellung.

Italiano :

Inaugurazione il 20 luglio dalle 17.30

Conferenza di Mme Le Pallec « traces de pèlerins en Minervois au 18ème siècle » e presentazione della mostra.

Espanol :

Inauguración el 20 de julio a partir de las 17.30 h

Conferencia de Mme Le Pallec « traces de pèlerins en Minervois au 18ème siècle », y presentación de la exposición.

