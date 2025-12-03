Exposition Dans les petits papiers d’Edouard Manceau MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan

Exposition Dans les petits papiers d’Edouard Manceau

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Dans les petits papiers d’Edouard Manceau est une exposition pleine d’humour et de jolis animaux colorés, particulièrement adaptée aux plus jeunes enfants. A travers les aventures d’un petit loup, d’une tribu de caribous et d’une bande d’éléphants, l’artiste aborde les questions de l’amitié, de la différence, des relations humaines. L’exposition est réalisée à partir de 39 illustrations originales tirées de quatre albums, parmi lesquels deux ont été primés, écrits et illustrés par Edouard Manceau C’est l’histoire d’une histoire , Si tous les éléphants s’appelaient Bertrand , Tous pareils et Tout pour ma pomme… (Milan Jeunesse).

Une exposition pour lire, imaginer et jouer

Un espace lecture à la forme d’un jardin, ainsi que de multiples décors, dont des photoportraits, sont reconstitués à la manière d’Edouard Manceau. Ces éléments de scénographie, tout en recréant l’univers de l’artiste, permettent aux petits de développer leur imaginaire. .

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

English : Exposition Dans les petits papiers d’Edouard Manceau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Dans les petits papiers d’Edouard Manceau Argentan a été mis à jour le 2025-10-31 par Terres d’Argentan Intercom