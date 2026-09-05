Exposition : Dans les yeux de Léonard Espace Boris Vian Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Exposition : Dans les yeux de Léonard

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-10-02

Exposition ludique « Dans les yeux de Léonard, initiation à la science ».

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

Fun exhibition: « Through Leonardo’s Eyes: An Introduction to Science. »

L’événement Exposition : Dans les yeux de Léonard Montluçon a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme