Exposition Dans l’image de Vincent Mathy Calmont
Exposition Dans l’image de Vincent Mathy Calmont mercredi 11 mars 2026.
Exposition Dans l’image de Vincent Mathy
Calmont Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-03-11
Exposition de l’artiste et illustrateur jeunesse Vincent Mathy.
Partant du constat que la qualité d’images auxquelles nous faisons face dès le plus jeune âge augmente sans cesse, Vincent Mathy propose dans cette exposition immersive aux petits et grands enfants de prendre le temps de créer des images avec indépendance et liberté, tout en se questionnant sur le jeu et la création
visuelle. .
Calmont 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 79 14 mediacalmont@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition by children’s artist and illustrator Vincent Mathy.
L’événement Exposition Dans l’image de Vincent Mathy Calmont a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)