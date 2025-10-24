Exposition « Dans l’intimité de l’exil » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Début : 2025-10-24

fin : 2025-11-29

L’exposition de l’artiste Bruno Fert, réalisée sur trois ans, présente une série de photographies captivant l’intimité de populations migrantes à travers plusieurs pays. En mettant l’humain au centre de son projet, il révèle les parcours individuels de ces communautés souvent invisibles. L’artiste raconte l’exil en capturant les intérieurs des foyers où vivent ces populations, depuis leur arrivée en Europe jusqu’à leur installation dans des logements permanents. Chaque image est accompagnée d’un témoignage et d’un portrait des personnes qui y résident. Ce travail photographique a été récompensé par le Prix 2016 de l’Académie des Beaux-Arts.

En partenariat avec la Médiathèque départementale des Landes

Visible aux heures d’ouverture du public, hors animations. .

