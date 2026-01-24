Exposition Dans ma cuisine Musée Fermat Beaumont-de-Lomagne
Exposition Dans ma cuisine Musée Fermat Beaumont-de-Lomagne mardi 24 février 2026.
Exposition Dans ma cuisine
Musée Fermat 3 rue Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-24
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-02-24 2026-04-18
Exposition Dans ma cuisine .
La saison 2026 du Musée Fermat s’ouvrira sous le signe de la gourmandise mathématique
.
Musée Fermat 3 rue Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 24 41 47 87 contact@fermat-science.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dans ma cuisine exhibition.
The Fermat Museum?s 2026 season opens with a mathematical treat
L’événement Exposition Dans ma cuisine Beaumont-de-Lomagne a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise