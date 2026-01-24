Exposition Dans ma cuisine Musée Fermat Beaumont-de-Lomagne

Exposition Dans ma cuisine

Musée Fermat 3 rue Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne

Début : Lundi 2026-02-24

fin : 2026-05-03

Exposition Dans ma cuisine .

La saison 2026 du Musée Fermat s’ouvrira sous le signe de la gourmandise mathématique

Musée Fermat 3 rue Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 24 41 47 87 contact@fermat-science.com

English :

Dans ma cuisine exhibition.

The Fermat Museum?s 2026 season opens with a mathematical treat

