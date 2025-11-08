Exposition Dans ma tête Lydia Pochet Office de Tourisme du Migennois Migennes

Exposition Dans ma tête Lydia Pochet Office de Tourisme du Migennois Migennes samedi 8 novembre 2025.

Exposition Dans ma tête Lydia Pochet

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Depuis son plus jeune âge, la création et le jeu des couleurs lui ont offert un refuge face à une enfance difficile. L’art est revenu à elle, d’abord thérapeutique, puis s’est imposé comme une évidence.

Autodidacte, elle a su, à force d’expérimentations et de lâcher-prise, se fondre dans ses œuvres. Elle utilise exclusivement l’acrylique pour sa richesse chromatique, et travaille sur bois ou toile de lin, matières qu’elle trouve chaleureuses et apaisantes.

Avec l’Art Fluide, une technique intuitive où la peinture est coulée directement sur la toile, elle libère ses pensées ; les mouvements, les reflets, les pigments deviennent un exutoire.

À l’inverse, le Dot Working — basé sur l’application minutieuse de points répétés — canalise son énergie cette technique l’amène à apprivoiser ses émotions par la concentration.

Les visiteurs restent parfois pensifs devant ses œuvres et s’interrogent souvent sur ces deux styles diamétralement opposés. Elle explique que son trouble dissociatif lui permet ce grand écart et qu’ainsi elle laisse s’exprimer chaque facettes de sa personnalité en trouvant un équilibre certes fragile, mais essentiel. .

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

English : Exposition Dans ma tête Lydia Pochet

German : Exposition Dans ma tête Lydia Pochet

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Dans ma tête Lydia Pochet Migennes a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Migennes