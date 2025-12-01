Exposition Dans un monde de mystères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse

Exposition Dans un monde de mystères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse jeudi 11 décembre 2025.

Exposition Dans un monde de mystères

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2025-12-11

Exposition Dans un monde de mystères Serge Labégorre, peintures et Frédérico Alagna, sculptures.

Du 11 décembre 2025 au 15 janvier 2026.

Vernissage jeudi 11 décembre, 17h30.

Au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

Exposition Dans un monde de mystères Serge Labégorre, peintures et Frédérico Alagna, sculptures.

Du 11 décembre 2025 au 15 janvier 2026.

Vernissage jeudi 11 décembre, 17h30.

Au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

Frédérico Alagna, artiste multiple, homme insatiable, à la fois peintre, sculpteur mais aussi musicien de grand talent, comme toute la fratrie Alagna, revient à Seignosse après une première expérience en compagnie de Delphine Lahens et Jean-Marie Salanié, pour un tête à tête solitaire avec Serge. Nous pourrons admirer son travail sur les visages, sculptés en différents matériaux, emplis de gravité, hésitant entre la douleur et la prière. La descente en soi ou la supplication.

Entrée libre. .

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89

English : Exposition Dans un monde de mystères

Dans un monde de mystères » exhibition: Serge Labégorre, paintings and Frédérico Alagna, sculptures.

From December 11, 2025 to January 15, 2026.

Opening Thursday, December 11, 5:30pm.

At Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.

German : Exposition Dans un monde de mystères

Ausstellung « In einer Welt voller Geheimnisse »: Serge Labégorre, Gemälde, und Frédérico Alagna, Skulpturen.

Vom 11. Dezember 2025 bis zum 15. Januar 2026.

Vernissage Donnerstag, 11. Dezember, 17.30 Uhr.

Im Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.

Italiano :

Mostra « Dans un monde de mystères »: Serge Labégorre, dipinti e Frédérico Alagna, sculture.

Dall’11 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026.

Inaugurazione giovedì 11 dicembre, ore 17.30.

Presso il Fonds Labégorre di Seignosse Bourg.

Espanol : Exposition Dans un monde de mystères

Exposición « En un mundo de misterios »: Serge Labégorre, pinturas y Frédérico Alagna, esculturas.

Del 11 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026.

Inauguración el jueves 11 de diciembre a las 17.30 h.

En el Fondo Labégorre de Seignosse Bourg.

L’événement Exposition Dans un monde de mystères Seignosse a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Seignosse