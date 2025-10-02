EXPOSITION DANS VOTRE OFFICE DE TOURISME LE PIC SAINT-LOUP PAR JEAN-NOËL LE JUNTER Saint-Clément-de-Rivière

290, parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-03

2025-10-02 2025-10-03

Son grand plaisir est d’arpenter le Pic Saint-Loup et ses environs en toutes saisons afin de réaliser sur place des aquarelles. L’aquarelle est un médium précieux pour ça elle permet de saisir des instants fugaces car c’est un travail assez rapide et le matériel tient dans un sac à dos. Certaines d’entre elles servent ensuite d’études à l’artiste, pour des huiles, dans lesquelles il essaie de transcrire une émotion ressentie plutôt que la stricte réalité. .

290, parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

English :

Her great pleasure is to roam the Pic Saint-Loup and surrounding area in all seasons, creating watercolors on the spot. Watercolor is an invaluable medium for this: it allows us to capture fleeting moments, as it’s a fairly quick process and the equipment fits in a backpack. Some of these are then used by the artist as studies for oil paintings.

German :

Ihr großes Vergnügen ist es, den Pic Saint-Loup und seine Umgebung zu allen Jahreszeiten zu durchstreifen, um vor Ort Aquarelle anzufertigen. Das Aquarell ist dafür ein wertvolles Medium: Es ermöglicht, flüchtige Augenblicke festzuhalten, da es eine recht schnelle Arbeit ist und das Material in einen Rucksack passt. Einige von ihnen dienen dem Künstler anschließend als Studien für Ölgemälde.

Italiano :

Il suo grande piacere è esplorare il Pic Saint-Loup e i dintorni in tutte le stagioni, creando acquerelli sul posto. L’acquerello è un mezzo inestimabile: permette di catturare momenti fugaci, perché è un processo abbastanza rapido e l’attrezzatura sta in uno zaino. Alcuni di questi vengono poi utilizzati dall’artista come studi per i dipinti a olio.

Espanol :

Su gran placer es explorar el Pic Saint-Loup y sus alrededores en todas las estaciones, creando acuarelas sobre el terreno. La acuarela es un medio inestimable para ello: permite captar momentos fugaces, porque el trabajo es bastante rápido y el material cabe en una mochila. El artista utiliza algunas de ellas como estudios para pinturas al óleo.

