EXPOSITION DANS VOTRE OFFICE DE TOURISME TIERRA VIVA PAR LESLIE DI Saint-Clément-de-Rivière samedi 2 août 2025.

290, parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-07

« Tierra Viva » est une invitation à écouter le murmure de la Terre, à sentir son souffle, à suivre le rythme du vivant. À travers ses peintures et sculptures, Leslie Di célèbre la nature dans ce qu’elle a de plus profond, vibrant et sacré. Couleurs de feu, terres craquelées, formes inspirées du végétal et du minéral chaque création raconte un fragment du lien essentiel qui nous unit à la Terre.

Artiste peintre et chanteuse, elle puise dans la beauté du monde pour créer un art qui parle au cœur. Son travail est un chant d’amour pour la Terre, un geste tendre et puissant.

Tierra Viva, c’est la Terre qui danse sous nos pas, qui pleure, qui guérit, et qui nous appelle à revenir à l’essentiel. .

290, parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

English :

« Tierra Viva » is an invitation to listen to the whisper of the Earth, to feel its breath, to follow the rhythm of life. Through her paintings and sculptures, Leslie Di celebrates nature at its most profound, vibrant and sacred. Fiery colors, crackling earth, shapes inspired by plant and mineral: each creation tells a fragment of the essential bond that unites us to the Earth.

German :

« Tierra Viva » ist eine Einladung, dem Flüstern der Erde zu lauschen, ihren Atem zu spüren und dem Rhythmus des Lebendigen zu folgen. Mit ihren Gemälden und Skulpturen feiert Leslie Di die Natur in ihrer tiefsten, vibrierendsten und heiligsten Form. Feuerfarben, krakelierte Erde, von Pflanzen und Mineralien inspirierte Formen: Jede Kreation erzählt ein Fragment der essentiellen Verbindung, die uns mit der Erde vereint.

Italiano :

« Tierra Viva » è un invito ad ascoltare il sussurro della Terra, a sentire il suo respiro, a seguire il ritmo della vita. Attraverso i suoi dipinti e le sue sculture, Leslie Di celebra la natura nel suo aspetto più profondo, vibrante e sacro. Colori di fuoco, terra crepitante, forme ispirate a piante e minerali: ogni creazione racconta un frammento del legame essenziale che ci unisce alla Terra.

Espanol :

« Tierra Viva » es una invitación a escuchar el susurro de la Tierra, a sentir su aliento, a seguir el ritmo de la vida. A través de sus pinturas y esculturas, Leslie Di celebra la naturaleza en su estado más profundo, vibrante y sagrado. Colores de fuego, tierra crepitante, formas inspiradas en plantas y minerales: cada creación relata un fragmento del vínculo esencial que nos une a la Tierra.

