Exposition d’appareils et de photos d’antan, Salle des mémoires de Moeurs et Verdey, Mœurs-Verdey

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des mémoires de Moeurs et Verdey · Mœurs-Verdey

Informations pratiques

Exposition d’appareils et de photos d’antan Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle des mémoires de Moeurs et Verdey Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A travers diverses photos, vous vous replongerez dans les années 1950-60, qu’il s’agisse de photos d’école, de mariage, de bâtiments d’autrefois, etc.

Salle des mémoires de Moeurs et Verdey Place Saint-Martin 51120 Moeurs-Verdey Mœurs-Verdey 51120 Marne Grand Est 0610076619 Salle d’exposition d’objets anciens et reconstitution d’une ancienne salle de classe des années 1950. parking sur la place St Martin, place handicapé et cheminement handicapé

A travers diverses photos, vous vous replongerez dans les années 1950-60, photos d’école, mariage, bâtiments d’autrefois, etc.

©Commune de Moeurs-Verdey