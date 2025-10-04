Exposition d’aquarelles Bibliothèque De Bussière Dunoise Bussière-Dunoise

Gratuit

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Exposition d’aquarelles de Pauline Collange

La bibliothèque accueille une exposition des délicates aquarelles de Pauline Collange. L’artiste y présente ses créations tout en nuances, entre paysages, scènes de vie et compositions poétiques.

Une invitation à la découverte et à la contemplation, pour tous ceux qui aiment l’art et souhaitent profiter d’un moment de douceur au fil des pages et des couleurs.

Bibliothèque De Bussière Dunoise Place de l’Eglise 23320 Bussière-Dunoise Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0587630008 https://bm-grandgueret.fr

