Exposition d’aquarelles : Danielle Robles & Chantal Coste Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Varadier d'Estourmel · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
Exposition d’aquarelles : Danielle Robles & Chantal Coste
Du 13/10 au 31/10/2026 le mardi de 16h à 18h. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Fermé les lundis et jeudis. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-13
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-13
Exposition d’aquarelles : Danielle Robles & Chantal Coste
Venez découvrir l’univers délicat et poétique de deux artistes locales lors de leur exposition d’aquarelles à Saint-Andiol du 13 au 31 octobre 2026
Vernissage : samedi 17 octobre à 11 h 00
Entrée LIBRE et gratuite
Renseignements : 04 90 95 06 74 ✉️ mediatheque@st-andiol.fr
À propos des artistes :
Chantal Coste (« Chantfield ») : Cavaillonaise originaire de Saint-Andiol et bénévole engagée pour la sauvegarde du patrimoine local, elle peint depuis plus de 35 ans (paysages, fleurs, animaux, à l’huile et à l’aquarelle).
Danielle Robles : Cavaillonaise passionnée initiée à l’aquarelle à la retraite, elle s’est formée à Cabrières-d’Avignon et a exposé au festival « Cav’Arts ». Elle anime aujourd’hui un atelier avec Chantal Coste. .
Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr
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English :
Watercolor Exhibition: Danielle Robles & Chantal Coste
L’événement Exposition d’aquarelles : Danielle Robles & Chantal Coste Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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