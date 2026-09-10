Exposition d’aquarelles : Danielle Robles & Chantal Coste Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Informations pratiques

Saint-Andiol

Exposition d’aquarelles : Danielle Robles & Chantal Coste

Du 13/10 au 31/10/2026 le mardi de 16h à 18h. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Fermé les lundis et jeudis. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-13

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-13

Exposition d’aquarelles : Danielle Robles & Chantal Coste

Venez découvrir l’univers délicat et poétique de deux artistes locales lors de leur exposition d’aquarelles à Saint-Andiol du 13 au 31 octobre 2026

Vernissage : samedi 17 octobre à 11 h 00

Entrée LIBRE et gratuite

Renseignements : 04 90 95 06 74 ✉️ mediatheque@st-andiol.fr



À propos des artistes :

Chantal Coste (« Chantfield ») : Cavaillonaise originaire de Saint-Andiol et bénévole engagée pour la sauvegarde du patrimoine local, elle peint depuis plus de 35 ans (paysages, fleurs, animaux, à l’huile et à l’aquarelle).

Danielle Robles : Cavaillonaise passionnée initiée à l’aquarelle à la retraite, elle s’est formée à Cabrières-d’Avignon et a exposé au festival « Cav’Arts ». Elle anime aujourd’hui un atelier avec Chantal Coste. .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

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English :

Watercolor Exhibition: Danielle Robles & Chantal Coste

L’événement Exposition d’aquarelles : Danielle Robles & Chantal Coste Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence