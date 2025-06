Exposition d’aquarelles de l’École Kormann – Bernardswiller 28 juin 2025 10:00

Bas-Rhin

Exposition d’aquarelles de l’École Kormann place de l’église Bernardswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-29 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-06-29

Les élèves de l’école et leurs professeurs Claire Brengard et Gérard Bauby, vous invitent à découvrir leurs créations.

Les élèves de l’école et leurs professeurs Claire Brengard et Gérard Bauby, vous invitent à découvrir leurs créations. .

place de l’église

Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 64 13 info@tourisme-Obernai.fr

English :

The school’s students and their teachers Claire Brengard and Gérard Bauby invite you to discover their creations.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der Schule und ihre Lehrer Claire Brengard und Gérard Bauby laden Sie ein, ihre Kreationen zu entdecken.

Italiano :

Gli studenti della scuola e i loro insegnanti Claire Brengard e Gérard Bauby vi invitano a scoprire le loro creazioni.

Espanol :

Los alumnos de la escuela y sus profesores Claire Brengard y Gérard Bauby le invitan a descubrir sus creaciones.

L’événement Exposition d’aquarelles de l’École Kormann Bernardswiller a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de tourisme d’Obernai