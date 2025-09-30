Exposition d’aquarelles de Lucas Brisson Semaine de la Migration de la LPO Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Exposition d’aquarelles de Lucas Brisson Semaine de la Migration de la LPO

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-09-30

fin : 2025-10-04

2025-09-30

Du 29 septembre au 4 octobre, participez à la Semaine de la Migration avec La Ligue de Protection des Oiseaux.

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Watercolor exhibition by Lucas Brisson LPO Migration Week

From September 29 to October 4, take part in Migration Week with La Ligue de Protection des Oiseaux.

German : Ausstellung von Aquarellen von Lucas Brisson LPO-Woche der Migration

Nehmen Sie vom 29. September bis zum 4. Oktober an der Woche der Migration mit La Ligue de Protection des Oiseaux teil.

Italiano :

Dal 29 settembre al 4 ottobre, partecipate alla Settimana della migrazione con La Ligue de Protection des Oiseaux.

Espanol : Exposición de acuarelas de Lucas Brisson Semana de la Migración en LPO

Del 29 de septiembre al 4 de octubre, participe en la Semana de la Migración con La Ligue de Protection des Oiseaux.

