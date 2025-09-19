Exposition d’aquarelles Église Doudeauville-en-Vexin
Exposition d’aquarelles Église Doudeauville-en-Vexin vendredi 19 septembre 2025.
Exposition d’aquarelles
Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Exposition des réalisations du peintre Bernard Moustey. .
Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03 memoiresdv@gmail.com
English : Exposition d’aquarelles
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition d’aquarelles Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2025-09-04 par Vexin Normand Tourisme