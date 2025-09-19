Exposition d’aquarelles Église Doudeauville-en-Vexin

Exposition d’aquarelles Église Doudeauville-en-Vexin vendredi 19 septembre 2025.

Exposition d’aquarelles

Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Exposition des réalisations du peintre Bernard Moustey. .

Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03 memoiresdv@gmail.com

English : Exposition d’aquarelles

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition d’aquarelles Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2025-09-04 par Vexin Normand Tourisme