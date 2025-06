Exposition d’aquarelles Edith Moati – Bergheim 7 juillet 2025 07:00

Venez admirer les aquarelles colorées de l’artiste Edith MOATI dans le cadre unique de l’Ancienne Synagogue de Bergheim, un lieu authentique chargé d’histoire.

19 rue des juifs

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 63 01 accueil@bergheim.fr

English :

Come and admire the colorful watercolors of artist Edith MOATI in the unique setting of the Ancienne Synagogue de Bergheim, an authentic site steeped in history.

German :

Bewundern Sie die farbenfrohen Aquarelle der Künstlerin Edith MOATI im einzigartigen Rahmen der Alten Synagoge von Bergheim, einem authentischen, geschichtsträchtigen Ort.

Italiano :

Venite ad ammirare i colorati acquerelli dell’artista Edith MOATI nella cornice unica della Vecchia Sinagoga di Bergheim, un luogo autentico e ricco di storia.

Espanol :

Venga a admirar las coloridas acuarelas de la artista Edith MOATI en el marco incomparable de la Antigua Sinagoga de Bergheim, un lugar auténtico cargado de historia.

