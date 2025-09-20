Exposition d’aquarelles et de dessins du patrimoine thoursais Bains-Douches Thouars

Exposition d’aquarelles et de dessins du patrimoine thoursais Bains-Douches Thouars samedi 20 septembre 2025.

Exposition d’aquarelles et de dessins du patrimoine thoursais 20 et 21 septembre Bains-Douches Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition d’aquarelles et dessins du patrimoine thouarsais

Découvrez une exposition artistique mettant à l’honneur le patrimoine de Thouars à travers des aquarelles et dessins.

Chaque œuvre met en lumière des lieux historiques emblématiques de la ville, offrant un regard sensible et coloré sur son architecture et son histoire.

Une belle manière de redécouvrir Thouars à travers le talent d’artistes qui transposent la mémoire des pierres en images poétiques et vivantes.

Bains-Douches 7 rue Balzac, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Construit en 1928, ce bâtiment public répond aux transformations des villes suite aux recommandations hygiénistes du début du XXe siècle. Sa façade comme son décor intérieur de style Art déco ont été conservés depuis la fermeture de l’établissement en 1994. Véritable capsule temporelle, les Bains-Douches transportent au siècle dernier et permettent de découvrir le rituel d’hygiène des habitants de la ville.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pierre-Jean Laurence