Exposition d’aquarelles Hervé L’Hostis Près de l’église Porspoder

Exposition d’aquarelles Hervé L’Hostis

Près de l’église Chapelle Sainte-Anne Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Cher Finistère ! Terre de son enfance, terreau dans lequel se plongent et se nourrissent ses très fortes racines familiales paternelles depuis le XVIIIème siècle, à Porspoder, où il réside régulièrement ! Hervé partage sa vie entre Bretagne et Normandie, et aujourd’hui savoure le plaisir que lui offre l’association C.A.P A L’OUEST ! en l’invitant à exposer dans son village, au sein de la petite chapelle Sainte-Anne du 13 au 19 avril 2026.

Avec ses tubes d’aquarelle et ses pinceaux, notre peintre aime y parcourir les villages, les sentiers côtiers et les Ribines (petits chemins de traverse), en quête d’émotions, de sensations, que particulièrement les couleurs et les contrastes de notre chère Bretagne révèlent et subliment.

C’est d’ailleurs en Bretagne qu’Hervé a réalisé ses premières expériences à l’aquarelle véritable et bouleversante révélation, ce fut le commencement d’un cheminement animé par une passion formidable.

Cette expérience l’amène alors à fréquenter les Beaux-Arts de Rouen , puis à pratiquer quelques années l’aquarelle en autodidacte, pour enfin rejoindre les ateliers de Jean Pierre Rault, grand aquarelliste rouennais.

D’observateur passionné des arts et des paysages, il a alors la chance d’en devenir à son tour un acteur en explorant les techniques de l’aquarelle. Par sa pratique, Hervé L’HOSTIS cherche à révéler la lumière qui sculpte notre environnement, particulièrement sensible à l’architecture, et à sa merveilleuse combinaison avec la nature qui nous entoure.

Il participe à de nombreuses expositions et concours, et a ouvert deux ateliers (en Normandie et en Bretagne) pour présenter son travail au public. La Maison Côtière , boutique située sur le port de Portsall, lui fait également depuis cette année l’honneur d’exposer de façon permanente certaines de ses œuvres.

A la chapelle Saint-Anne cette année, Hervé présentera une sélection d’aquarelles inspirées de nos côtes, depuis Saint Pabu jusqu’au Conquet, une collection de mini-aquarelles exclusivement inspirées de Porspoder, et des tirages d’art réalisés à partir de certaines de ses œuvres. .

Près de l’église Chapelle Sainte-Anne Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 7 66 78 39 78

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English : Exposition d’aquarelles Hervé L’Hostis

L’événement Exposition d’aquarelles Hervé L’Hostis Porspoder a été mis à jour le 2026-03-11 par OT IROISE BRETAGNE