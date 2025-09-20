Exposition d’aquarelles Moulin de la Rouzique Couze-et-Saint-Front

Exposition d’aquarelles 20 et 21 septembre Moulin de la Rouzique Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition d’aquarelles : sur le thème de l’eau. Pendant les heures d’ouverture du moulin, en accès libre.

Et payant si vous le souhaitez :

Tarif 5 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées, les demandeurs d’emploi, les étudiants. Ce montant est dédié à la sauvegarde d’un élément patrimonial.

• Visites guidées du moulin : découverte des étapes de la fabrication du papier. Votre guide développera un petit volet sur les spécificités architecturales d’un moulin à papier.

Samedi : 14h30 16h30 / Dimanche : 10h30 – 14h – 15h30 – 17h

• Atelier de fabrication de papier marbré, décoré dont les motifs imitent ceux du marbre ou d’autres roches. Ouvert à tous en fin de visite. Repartez avec votre création.

• Dimanche : Démonstration avec la papetière en action

Moulin de la Rouzique Route de Varennes, 24150 Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 24 36 16 http://moulin-rouzique.com/ Le moulin de la Rouzique date de 1530 et se situe sur les bords de la Couze. Il fait partie des treize moulins à papier installés près de cette rivière. Couze devint alors le berceau de la papeterie périgordine.

Il cessa sa production en 1993. Après des années de restauration, le moulin de la Rouzique est aujourd’hui en état de marche.

Ce moulin perpétue la tradition du papier réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton depuis le XVIe siècle. Couze et Saint-Front a abrité à la fin du XIXe siècle jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques kilomètres du cours d’eau appelé la Couze.

Depuis 2008, l’association « Au Fil du Temps » s’est vue confier la gestion de ce site chargé d’histoire. Les visiteurs peuvent aujourd’hui le visiter et remonter le temps pour comprendre le processus de fabrication du papier chiffon et réaliser leur propre feuille personnalisée.

On y trouve également un musée du papier ainsi qu’une boutique spécialisée.

© Au fil du temps