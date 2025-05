Exposition d’Aquarelles Normandes à la salle des fêtes Meulles – Salles des fêtes Livarot-Pays-d’Auge, 29 mai 2025 07:00, Livarot-Pays-d'Auge.

Calvados

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

2025-05-29

Exposition d’aquarelles normandes réalisées par l’artiste peintre Alain LEUBEUL à la salle des fêtes de Meulles le jeudi 29 mai de 10h00 à 18h00.

Salles des fêtes Meulles

Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie +33 7 06 15 11 21

English : Exposition d’Aquarelles Normandes à la salle des fêtes Meulles

Exhibition of Normandy watercolors by painter Alain LEUBEUL at the Meulles village hall on Thursday May 29 from 10:00 am to 6:00 pm.

German : Exposition d’Aquarelles Normandes à la salle des fêtes Meulles

Ausstellung normannischer Aquarelle des Malers Alain LEUBEUL in der Festhalle von Meulles am Donnerstag, den 29. Mai von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Italiano :

Mostra di acquerelli della Normandia del pittore Alain LEUBEUL presso la sala del villaggio di Meulles giovedì 29 maggio dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

Exposición de acuarelas de Normandía del pintor Alain LEUBEUL en el ayuntamiento de Meulles el jueves 29 de mayo de 10.00 a 18.00 h.

