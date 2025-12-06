Exposition d’aquarelles Maison des associations Saint-Lézer
Exposition d’aquarelles Maison des associations Saint-Lézer vendredi 12 décembre 2025.
Exposition d’aquarelles
Maison des associations Au foyer rural Saint-Lézer Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12
Exposition sur le patrimoine avec Les Aquarellistes de l’Atelier Pujo-Monfran de Montaner.
.
Maison des associations Au foyer rural Saint-Lézer 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 40 11 97 mairie-saint-lezer@wanadoo.fr
English :
Heritage exhibition with Les Aquarellistes de l?Atelier Pujo-Monfran de Montaner.
L’événement Exposition d’aquarelles Saint-Lézer a été mis à jour le 2025-12-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65