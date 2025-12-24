EXPOSITION D’AQUARELLES, Saint-Paul-sur-Save
Venez découvrir les œuvres de Mesdames Daniela MARTINO et Marie-Christine BELOT !
Ces deux aquarellistes vous attendent le Vendredi 6 Février, à partir de 18h00, à l’occasion du vernissage. Vous pourrez également admirer ces aquarelles tout au long du mois de Février 2026, sur les heures d’ouverture au public. 0 .
MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
English :
Come and discover the works of Daniela MARTINO and Marie-Christine BELOT!
