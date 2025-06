Exposition d’aquarelles sur les modillons des églises romanes de Poitou-Charentes Château de Champagne Mouton Champagne-Mouton 5 juillet 2025 14:00

Charente

Exposition d’aquarelles sur les modillons des églises romanes de Poitou-Charentes Château de Champagne Mouton 12 impasse Saint Martin Champagne-Mouton Charente

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-05

Exposition « l’art roman d’un détail à l’autre » de Philippe GAGNIER, présentant en aquarelle, selon une technique qui est sienne, les modillons et autres sculptures des églises romanes du Poitou-Charentes.

Château de Champagne Mouton 12 impasse Saint Martin

Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 30 51 kemham@hotmail.com

English :

Exhibition « L’art roman d’un détail à l’autre » by Philippe GAGNIER, presenting watercolor modillions and other sculptures from Romanesque churches in the Poitou-Charentes region, using his own technique.

German :

Ausstellung « l’art roman d’un détail à l’autre » von Philippe GAGNIER, der in Aquarelltechnik seine eigenen Modillons und andere Skulpturen aus romanischen Kirchen in der Region Poitou-Charentes vorstellt.

Italiano :

Mostra « L’arte romanica da un dettaglio all’altro » di Philippe GAGNIER, che presenta acquerelli di modiglioni e altre sculture di chiese romaniche della regione Poitou-Charentes, utilizzando la sua tecnica personale.

Espanol :

Exposición « El arte románico de detalle en detalle » de Philippe GAGNIER, que presenta acuarelas de modillones y otras esculturas de iglesias románicas de la región de Poitou-Charentes, utilizando su propia técnica.

