Exposition d’aquarelles Galerie l’Empreinte Vichy

Exposition d’aquarelles

Galerie l’Empreinte 21 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-01

Exposition d’aquarelles à la galerie l’Empreinte à Vichy. Une peintre talentueuse qui nous fait partager son univers pour notre plus grand bonheur.

.

Galerie l’Empreinte 21 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 37 03 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watercolor exhibition at Galerie l?Empreinte in Vichy. A talented painter who shares her universe with us, to our great delight.

L’événement Exposition d’aquarelles Vichy a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations