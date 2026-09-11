Exposition d’archives, Salle Jacques de Beaune, Ballan-Miré
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Jacques de Beaune · Ballan-Miré
Informations pratiques
Exposition d’archives Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle Jacques de Beaune Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition réalisée par les associations « Les Amis du Livres et du Patrimoine » et « Patrimoine Vivant Cher et Loire » à partir de documents d’archives sur les anciens commerces et métiers.
Salle Jacques de Beaune 13 rue du Commerce 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Exposition réalisée par les associations « Les Amis du Livres et du Patrimoine » et « Patrimoine Vivant Cher et Loire » à partir de documents d’archives sur les anciens commerces et métiers.
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