Exposition Dark Side of the Wood Salle d’exposition des anciens haras Bannalec

Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-13
Yann LE CORRE Mon travail consiste à mélanger les matières et les techniques autour de la pop culture, le cinéma, la musique, la bande dessinée, la nature… Trouver et assembler les éléments récupérés à droite, à gauche, créer des lampes, des environnements pour figurine, graver du verre, les peindre et les mettre en cadre. Je souhaite être un passionné au services des passionnés. Une idée, un univers à mettre en valeur… il suffit de me contacter .
Exposition gratuite visible du 13 au 22 mars 2026 dans les anciens haras de Bannalec, en semaine de 12h à 18h, le week-end de 10h à 18h. .
