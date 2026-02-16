Exposition Dark Side of the Wood Salle d’exposition des anciens haras Bannalec

Exposition Dark Side of the Wood

Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère

Yann LE CORRE Mon travail consiste à mélanger les matières et les techniques autour de la pop culture, le cinéma, la musique, la bande dessinée, la nature… Trouver et assembler les éléments récupérés à droite, à gauche, créer des lampes, des environnements pour figurine, graver du verre, les peindre et les mettre en cadre. Je souhaite être un passionné au services des passionnés. Une idée, un univers à mettre en valeur… il suffit de me contacter .

Exposition gratuite visible du 13 au 22 mars 2026 dans les anciens haras de Bannalec, en semaine de 12h à 18h, le week-end de 10h à 18h. .

