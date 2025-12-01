Exposition d’art à La Barben place de Forbin La Barben

Exposition d’art à La Barben

Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2025 de 9h30 à 18h. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Cette année, pour Noël, offrez de l’Art ! C’est ce que vous suggère l’association Les Etoiles plein les yeux grâce à cette exposition pleine de diversité.

Au programme



Ouverture vendredi 12 décembre à 9h00 Ateliers créatifs avec les enfants de l’École



Vernissage vendredi 12 décembre à 18h30 Show musical “Ma musique, ma muse” par Barbara Lainé



Atelier gratuit samedi 13 décembre de 10h à 12h “L’art du mandala” par Nadège Satti (inscriptions 06 46 19 19 16)



Projection samedi 13 décembre à 20h “La femme et l’art ” édition 2025



Café thématique dimanche 14 décembre à 16h “À quoi sert la poésie” par Annie Boccard



Clôture dimanche 14 décembre à 18h.



Avec la participation exceptionnelle de la gagnante aubagnaise Ilhame Naïm, lauréate du concours 2024 les Esats ont d’Incroyables Talents , des talents de l’association les Étoiles plein les mains, de l’artiste peintre lambescaine Nadège Satti, côtée à l’i-CAC, de l’artiste créateur d’images Valère Fabre Meta-Zonard , de la photographe salonnaise Céline Cappuccia, de l’artiste et art-thérapeute barbenaise Catherine Donadieu, côtée à Drouot, de l’artiste peintre Patricia Bachelard gagnante du prix de l’inclusion 2025, de l’artiste peintre Michel Budjeia candidat du prix de l’inclusion 2025, de l’écrivain barbenais Claude Roumieux, de l’écrivaine pélissannaise Monique Lacroix, de l’écrivain aixois Florent Budjeia, représenté par Maddy Budjeia, de l’artiste peintre rognacaise Chloé Astier Astriay Art. candidate du prix de l’inclusion 2025, de l’auteur et conférencière salonnaise Annie Boccard, du photographe salonnais Alain Boccard médaille d’or 2024 European Photography Awards, 3 mentions Honorables Minimalisme 2025 par The Artist Gallery, de l’artiste plasticienne provençale Nadine Ravel, de l’artiste illustratrice et plasticienne pélissannaise Céline Falconéri, Monique Brauge, artiste marseillaise multiplement et nationalement primée en cartonnage et encadrement depuis 2006, Laura Dreyer, artiste peintre aux Baux de Provence, Sylvie Cuinet dite Plume, artiste et art-thérapeute à Salon de Provence, les artistes peintre pélissannaises Gilda Aubert & sa soeur Adrienne Pierre, du photographe eyguierien Christophe d’Ippolito, de l’artiste designer barbenais Louis Legoff, de l’artiste polyvalente salonnaise Stella Da Silva candidate du prix de l’inclusion 2025, de l’artiste peintre et trompe l’oeil lamanonais Nicolas Lombard gagnant du grand prix de peinture de Saint-Chamas 2024, du sculpteur Richard Antonelli gagnant du concours des vitrines sur l’art Salon de Provence 2024. La chanteuse aixoise Barbara Lainé assurera l’animation musicale du vernissage et sera également exposante cette année !



L’école de La Barben, la bibliothèque municipale de La Barben et le centre de Loisirs seront également parmi nous ! .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 45 45 32 lesetoilespleinlesmains@gmail.com

This Christmas, give the gift of art! That’s what the association Les Etoiles plein les yeux suggests with this exhibition full of diversity.

Verschenken Sie dieses Jahr zu Weihnachten Kunst! Das schlägt Ihnen der Verein Les Etoiles plein les yeux mit dieser abwechslungsreichen Ausstellung vor.

Questo Natale, regalate l’arte! È quanto propone l’associazione Les Etoiles plein les yeux con questa mostra ricca di diversità.

Estas Navidades, ¡regala arte! Eso es lo que propone la asociación Les Etoiles plein les yeux con esta exposición llena de diversidad.

