Exposition d’art à Martel Martel samedi 20 septembre 2025.

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

2025-09-20

« Rencontres d’art », exposition d’artistes de Martel et ses alentours
Martel 46600 Lot Occitanie  

English :

« Rencontres d’art », exhibition of artists from Martel and the surrounding area

German :

« Rencontres d’art », Ausstellung von Künstlern aus Martel und Umgebung

Italiano :

« Rencontres d’art », una mostra di artisti di Martel e dintorni

Espanol :

« Rencontres d’art », exposición de artistas de Martel y alrededores

