EXPOSITION D’ART ARTISTES AMATEURS DU QUARTIER Montpellier

EXPOSITION D’ART ARTISTES AMATEURS DU QUARTIER

Bassin Jacques Cœur Port Marianne Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

L’association Vivre Port Marianne a le plaisir de vous inviter à découvrir une exposition mettant à l’honneur des artistes amateurs du quartier.

À travers une sélection d’œuvres abstraites et figuratives, cette exposition propose un voyage artistique entre formes, couleurs et émotions.

L’association Vivre Port Marianne a le plaisir de vous inviter à découvrir une exposition mettant à l’honneur des artistes amateurs du quartier.

À travers une sélection d’œuvres abstraites et figuratives, cette exposition propose un voyage artistique entre formes, couleurs et émotions.

Chaque artiste présente un univers personnel, offrant au public l’occasion de découvrir des regards variés et sensibles sur le monde qui nous entoure.

Cette exposition se veut avant tout un moment de partage, de rencontre et de découverte, ouvert à tous les habitants et aux amoureux de l’art.

Vernissage jeudi 26 mars à 19h30

Un moment convivial pour inaugurer l’exposition, rencontrer les artistes et échanger autour de leurs œuvres.

Horaires d’ouverture au public

• Lundi et vendredi 11h 14h puis 16h 19h

• Samedi et dimanche 10h 18h

Entrée libre .

Bassin Jacques Cœur Port Marianne Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 68 49 94 96 vivreportmarianne@gmail.com

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English :

The Vivre Port Marianne association is pleased to invite you to discover an exhibition featuring local amateur artists.

Through a selection of abstract and figurative works, this exhibition offers an artistic journey through shapes, colors and emotions.

L’événement EXPOSITION D’ART ARTISTES AMATEURS DU QUARTIER Montpellier a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT MONTPELLIER