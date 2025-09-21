Exposition d’art au Château de Verdun-sur-Garonne Château de Verdun-sur-Garonne Verdun-sur-Garonne
L’évènement aura lieu le samedi 20 septembre en raison des conditions météorologiques. Gratuit. Sans réservation.
Dimanche 21 septembre
Château de Verdun, 1 rue du guet
Plus de 25 artistes à découvrir dans un cadre exceptionnel !
De 10h à 18h :
✨ Exposition d’œuvres d’art
Ambiance musicale assurée par une harpiste
15 performances en direct tout au long de la journée
De 18h à 19h :
Vente aux enchères des œuvres des artistes présents
19h : Clôture de l’événement
