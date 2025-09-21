Exposition d’art au Château de Verdun-sur-Garonne Château de Verdun-sur-Garonne Verdun-sur-Garonne

Dimanche 21 septembre, 10h00 Château de Verdun-sur-Garonne Tarn-et-Garonne

L’évènement aura lieu le samedi 20 septembre en raison des conditions météorologiques. Gratuit. Sans réservation.

Exposition d’art au Château de Verdun-sur-Garonne

Dimanche 21 septembre

Château de Verdun, 1 rue du guet

Plus de 25 artistes à découvrir dans un cadre exceptionnel !

De 10h à 18h :

✨ Exposition d’œuvres d’art

Ambiance musicale assurée par une harpiste

15 performances en direct tout au long de la journée

De 18h à 19h :

Vente aux enchères des œuvres des artistes présents

19h : Clôture de l’événement

Château de Verdun-sur-Garonne 1 Rue du Guet, 82600 Verdun-sur-Garonne Verdun-sur-Garonne 82600 Tarn-et-Garonne Occitanie

© DR