Exposition d’Art au château Labets-Biscay
vendredi 7 août 2026 · Labets-Biscay
Informations pratiques
Labets-Biscay
Exposition d’Art au château
Labets-Biscay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Exposition des dessins et peinture de Hubert de Watrigant. Cet artiste s’est imposé comme une grande signature de l’art animalier contemporain en France et à l’étranger. Dessinateur remarquable et peintre de la couleur, son oeuvre se distingue par le sens du mouvement et sa force émotionnelle. Longtemps collaborateur de la maison Hermès, il a signé de nombreux carrés. Les expositions d’Hubert de Watrigant sont rares et cette rareté comme l’ensemble des oeuvres qui y seront présentées en font un évènement exceptionnel. .
Labets-Biscay 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 97 59 57 fdewatrigant@orange.fr
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English : Exposition d’Art au château
L’événement Exposition d’Art au château Labets-Biscay a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque