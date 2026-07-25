Informations pratiques

Labets-Biscay

Exposition d’Art au château

Labets-Biscay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Exposition des dessins et peinture de Hubert de Watrigant. Cet artiste s’est imposé comme une grande signature de l’art animalier contemporain en France et à l’étranger. Dessinateur remarquable et peintre de la couleur, son oeuvre se distingue par le sens du mouvement et sa force émotionnelle. Longtemps collaborateur de la maison Hermès, il a signé de nombreux carrés. Les expositions d’Hubert de Watrigant sont rares et cette rareté comme l’ensemble des oeuvres qui y seront présentées en font un évènement exceptionnel. .

Labets-Biscay 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 97 59 57 fdewatrigant@orange.fr

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English : Exposition d’Art au château

L’événement Exposition d’Art au château Labets-Biscay a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque