Exposition d’art au Jardin Lilaveronica Thanvillé

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-20 11:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

Une exposition artistique vous est proposée au sein du charmant jardin Lilaveronica, par l’AOC (association « A l’Ombre du Château ») en partenariat avec l’association Art-Thème-Is. Céramistes, peintres, sculpteurs et graphistes se réunissent pour vous exposer leurs œuvres dans un cadre naturel et inspirant.

Des visites guidées du jardin vous seront également proposées dans la journée. Une petite restauration est prévue sur place. 0 .

rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 07 38 03 aoc.thanville67@gmail.com

English :

An art exhibition in the Lilaveronica garden, organized by the AOC in partnership with the Art-Thème-Is association. Guided tours of the garden and light refreshments.

German :

Im Garten Lilaveronica wird Ihnen eine Kunstausstellung geboten, die von der AOC in Partnerschaft mit dem Verein Art-Thème-Is organisiert wird. Führungen durch den Garten und kleine Snacks.

Italiano :

Mostra d’arte nel giardino di Lilaveronica, organizzata dal COA in collaborazione con l’associazione Art-Thème-Is. Visite guidate al giardino e rinfresco.

Espanol :

Exposición de arte en el jardín Lilaveronica, organizada por la AOC en colaboración con la asociación Art-Thème-Is. Visitas guiadas al jardín y aperitivo.

