Exposition d’art au Manoir du Pé Bernard – Journées Européennes du Patrimoine Manoir du Pé Bernard Le Cellier

Informations pratiques

Le Cellier

Exposition d’art au Manoir du Pé Bernard – Journées Européennes du Patrimoine

Manoir du Pé Bernard 7 Allée du Pé Bernard Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Ces rencontres sont l’occasion de présenter plusieurs artistes contemporains dans l’ancien cellier du manoir du Pé-Bernard.

Peintres, sculpteurs, plasticiens exposeront leurs créations dans le cadre de ce beau manoir du XVIIème siècle dont on pourra aussi parcourir l’allée d’accès et la jolie cour fermée avec son jardin à la française.

Cette année, vous aurez l’opportunité d’admirer les créations de Jean-Marie BENOIST, Paskal TIRMANT, Isabelle MOTTE et Patricia MONNIER, quatre sculpteurs de renom, ainsi que d’Arielle DAUCE, une plasticienne innovante.

Les peintres Elisabeth CHEDANNE, Jean-Michel RACKELBOOM et Joël TRICOIRE (JOHELL) vous émerveilleront avec leurs oeuvres colorées et inspirantes. De plus, l’exposition présentera les photographies captivantes de Jean-Michel NICOLAU. Sans oublier les gravures de Jacqueline PECANTET.

L’événement ne se limite pas à l’intérieur du manoir. L’allée de chênes centenaires et la cour du manoir sont accessibles librement, permettant aux visiteurs d’apprécier l’architecture impressionnante de ce manoir du XVIIème siècle. .

Manoir du Pé Bernard 7 Allée du Pé Bernard Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 84 44 94 danielledauce@free.fr

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Exposition d’art au Manoir du Pé Bernard – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis