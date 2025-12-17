Exposition d’art au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt
Le Bourg Saint-Laurent-d'Olt Aveyron
Début : Samedi 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27 2025-12-28
Christine Devaux présente ses pastels au musée Jean Boudou de St Laurent d’Olt.
samedi 27 décembre à partir de 15h
dimanche 28 décembre de 10h à 12h et de 15h à 19h en présence de l’artiste
vernissage le samedi 27 décembre à partir de 17h
Entrée libre .
Le Bourg Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie
English :
Christine Devaux presents her pastels at the Musée Jean Boudou in St Laurent d’Olt.
