Exposition d’art au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt

Le Bourg Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27 2025-12-28

Christine Devaux présente ses pastels au musée Jean Boudou de St Laurent d’Olt.

samedi 27 décembre à partir de 15h

dimanche 28 décembre de 10h à 12h et de 15h à 19h en présence de l’artiste

vernissage le samedi 27 décembre à partir de 17h

Entrée libre .

Le Bourg Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christine Devaux presents her pastels at the Musée Jean Boudou in St Laurent d’Olt.

L’événement Exposition d’art au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2025-12-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)