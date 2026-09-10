Exposition d’art au musée Jean Boudou, Musée Jean Boudou, Saint-Laurent-d’Olt

Informations pratiques

Exposition d’art au musée Jean Boudou 19 et 20 septembre Musée Jean Boudou Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Musée Jean Boudou accueille une exposition mettant à l’honneur les créations des membres de l’association Le Lac.

Dessin, peinture, tricot ou crochet : découvrez des réalisations variées, colorées et originales, qui témoignent du talent et de la créativité des adhérents.

L’exposition permet également de mieux connaître les différents ateliers proposés par l’association et de valoriser le travail réalisé tout au long de l’année dans une ambiance conviviale.

Une rencontre autour de la créativité, du savoir-faire et du partage, à découvrir au Musée Jean Boudou.

Musée Jean Boudou 12560 Saint-Laurent-d’Olt Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie Le musée Jean Boudou accueille une exposition mettant à l’honneur les créations des membres de l’association Le Lac.

Les visiteurs pourront y découvrir la diversité des activités proposées par l’association : dessin, peinture, tricot et crochet. Les réalisations présentées, variées, colorées et originales, témoignent du talent, de la créativité et du plaisir partagé par les adhérents.

Cette exposition est également l’occasion de découvrir les différents ateliers de l’association et de mettre en valeur le travail réalisé tout au long de l’année dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Une belle rencontre entre créativité, savoir-faire et partage à découvrir au musée Jean Boudou. Stationnement au parking de la mairie.

Le Musée Jean Boudou accueille une exposition mettant à l’honneur les créations des membres de l’association Le Lac.

©Asso le LAC