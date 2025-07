Exposition d’art Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne

Exposition d’art Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne mercredi 23 juillet 2025.

Exposition d’art

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : Lundi 2025-07-23

fin : 2025-08-10

2025-07-23

Trois artistes, trois univers poétiques Hélène Lebecque (mobiles), Rose Morand (macramé) et Lucile Poireau (art de papier) exposent leurs créations délicates.

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 84 28 61 galerie.chezmarguerite@gmail.com

English : Exposition d’art

Three artists, three poetic worlds: Hélène Lebecque (mobiles), Rose Morand (macramé) and Lucile Poireau (paper art) exhibit their delicate creations.

German : Exposition d’art

Drei Künstlerinnen, drei poetische Welten: Hélène Lebecque (Mobiles), Rose Morand (Makramee) und Lucile Poireau (Papierkunst) stellen ihre zarten Kreationen aus.

Italiano : Exposition d’art

Tre artiste, tre mondi poetici: Hélène Lebecque (mobiles), Rose Morand (macramé) e Lucile Poireau (paper art) espongono le loro delicate creazioni.

Espanol : Exposition d’art

Tres artistas, tres mundos poéticos: Hélène Lebecque (móviles), Rose Morand (macramé) y Lucile Poireau (arte en papel) exponen sus delicadas creaciones.

