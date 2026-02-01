Exposition d’art CARTERET Barneville-Carteret

Exposition d'art

Exposition d’art CARTERET Barneville-Carteret samedi 28 février 2026.

Exposition d’art

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-03-12 13:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Eliane LEMONNIER (alias RISCAS), Carole GIACOMINI-JAUNAS & Sandrine CANUET-SAVARY, illustratrice poétique, pastel, aquarelle, gouache et peinture à l’huile.   .

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie   lekiosquedesdunes50270@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’art

L’événement Exposition d’art Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cotentin