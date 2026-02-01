Exposition d’art CARTERET Barneville-Carteret
Exposition d’art CARTERET Barneville-Carteret samedi 28 février 2026.
Exposition d’art
CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-03-12 13:00:00
2026-02-28
Eliane LEMONNIER (alias RISCAS), Carole GIACOMINI-JAUNAS & Sandrine CANUET-SAVARY, illustratrice poétique, pastel, aquarelle, gouache et peinture à l’huile. .
CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie lekiosquedesdunes50270@gmail.com
