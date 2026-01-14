Exposition d’art Bellegarde
Exposition d’art Bellegarde samedi 4 avril 2026.
Exposition d’art
Cour d’Antin Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
L’association Peintures et Créativités du Loiret, organise une exposition qui se tiendra le week-end de Pâques lors de la Foire aux Rosiers.
Celle-ci présentera aux amateurs d’art les œuvres d’une trentaine d’artistes amateurs et professionnels peintres, sculpteurs et mosaïstes. .
Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 45 78
English :
The Peintures et Créativités du Loiret association is organizing an exhibition to be held over the Easter weekend during the Foire aux Rosiers.
