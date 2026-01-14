Exposition d’art

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’association Peintures et Créativités du Loiret, organise une exposition qui se tiendra le week-end de Pâques lors de la Foire aux Rosiers.

Celle-ci présentera aux amateurs d’art les œuvres d’une trentaine d’artistes amateurs et professionnels peintres, sculpteurs et mosaïstes. .

Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 45 78

English :

The Peintures et Créativités du Loiret association is organizing an exhibition to be held over the Easter weekend during the Foire aux Rosiers.

L’événement Exposition d’art Bellegarde a été mis à jour le 2026-01-14 par ADRT45