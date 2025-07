Exposition d’Art Burkinabé Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne

Exposition d’Art Burkinabé Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne jeudi 10 juillet 2025.

Exposition d’Art Burkinabé

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Expo d’art burkinabé à découvrir avec Abdoulaye Kaboré (sculptures en bronze) et M’Bombo Muindila Tshibangu (peintures). Un voyage unique entre matières et couleurs !

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 84 28 61 galerie.chezmarguerite@gmail.com

Burkinabe art exhibition with Abdoulaye Kaboré (bronze sculptures) and M’Bombo Muindila Tshibangu (paintings). A unique journey through materials and colours!

Entdecken Sie die Kunstausstellung aus Burkina Faso mit Abdoulaye Kaboré (Bronzeskulpturen) und M?Bombo Muindila Tshibangu (Gemälde). Eine einzigartige Reise zwischen Materialien und Farben!

Mostra d’arte burkinabé con Abdoulaye Kaboré (sculture in bronzo) e M?Bombo Muindila Tshibangu (dipinti). Un viaggio unico tra materiali e colori!

Exposición de arte burkinés con Abdoulaye Kaboré (esculturas de bronce) y M?Bombo Muindila Tshibangu (pinturas). Un viaje único a través de los materiales y los colores

