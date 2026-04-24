Exposition d’art by Val Nuances Bibliothèque municipale Belin-Béliet
Exposition d’art by Val Nuances Bibliothèque municipale Belin-Béliet jeudi 7 mai 2026.
Belin-Béliet
Exposition d’art by Val Nuances
Bibliothèque municipale 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
La bibliothèque Aliénor accueille l’artiste Val Nuances pour une exposition à la fois sensible et inspirée.
Profondément ancrée dans la nature, elle puise dans son environnement pour créer des œuvres uniques. À partir d’aiguilles de pin locales, elle compose des formes figuratives ou abstraites, dans un univers ethnique, lumineux et riche en couleurs.
Matières Peinture, Lumière, Couleurs, Nature
Vernissage jeudi 7 mai à 18h30
Bibliothèque Aliénor Belin-Béliet
Venez découvrir un travail original, où la nature devient source de création et d’émotion. .
Bibliothèque municipale 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 19 82
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English : Exposition d’art by Val Nuances
L’événement Exposition d’art by Val Nuances Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Val de l’Eyre