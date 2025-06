Exposition d’art Châteauneuf-de-Galaure 12 juillet 2025 07:00

Drôme

Exposition d’art Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-12

Venez découvrir cette belle exposition avec les œuvres de 14 créateurs dans un lieu chargé d’histoire ! Vernissage le 12 juillet à 18h.

Prieuré de Charrière

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 88 72 80 spectacleacharriere@gmail.com

English :

Come and discover this wonderful exhibition featuring works by 14 artists in a place steeped in history! Opening on July 12 at 6pm.

German :

Entdecken Sie diese schöne Ausstellung mit den Werken von 14 Kunstschaffenden an einem geschichtsträchtigen Ort! Vernissage am 12. Juli um 18 Uhr.

Italiano :

Venite a scoprire questa splendida mostra con opere di 14 artisti in un luogo ricco di storia! Inaugurazione il 12 luglio alle 18.00.

Espanol :

Venga a descubrir esta magnífica exposición con obras de 14 artistas en un lugar cargado de historia Inauguración el 12 de julio a las 18.00 h.

