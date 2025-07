Exposition d’art contemporain 2025#2 à Artbausa Crozon Espace Artbausa Crozon Crozon

Espace Artbausa Crozon 5 Rue Lamartine Crozon

Début : 2025-07-19

fin : 2025-08-22

2025-07-19

Du 19 juillet au 22 août 2025.

Vernissage le 19 juillet 2025 de 15h30 à 19h.

Ce deuxième opus de l’été présente les œuvres de cinq artistes, Rowena Dring (artiste textile), Valérie Hermans, (céramiste), Michel Perot (peintre), Jean Girel (céramiste) et Hervé Rousseau (céramiste) à l’Espace Artbausa situé au 5 rue Lamartine à Crozon.

En reprenant l’ancien atelier des céramistes Catherine et Bruce Gould, l’Espace Artbausa continue cette histoire de la céramique à Crozon et en prolonger tous azimuts l’esprit de création. Cet espace est un lieu ouvert à tous, où il fera bon échanger et partager émotions et connaissances.

Venez découvrir ce nouveau lieu d’expositions à 1h de Brest et à 10 min à pied du centre ville de Crozon. Parking gratuit place de la mairie à Crozon puis descendre à pied la rue Lamartine.

Arrêt et stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite devant l’Espace Artbausa.

L’espace d’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouverture au public du 15 Juin au 28 Septembre 2025 inclus.

Tous les jours de 11h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h00.

Entrée libre aux horaires d’ouverture et sur rendez-vous par téléphone (+33) 0960003251.

Toutes les infos sur ARTBAUSA.COM .

Espace Artbausa Crozon 5 Rue Lamartine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 9 60 00 32 51

