Exposition d’art contemporain- Architecture(S) Ordinaire(S). Maison Castors Villeurbanne

Exposition d’art contemporain- Architecture(S) Ordinaire(S). 17 – 19 octobre Maison Castors Métropole de Lyon

participation gratuite et illimitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T18:00:00 – 2025-10-17T20:30:00

Fin : 2025-10-19T13:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Exposition d’art contemporain, sculptures, photos, vidéos et installations dans une des maisons des Castors de Villeurbanne sur le thème Architecture(S) Ordinaire(S).

Une manière de faire connaître et valoriser auprès de publics, le Castorat, dans un quartier populaire, mouvement en France aidé par le ministre de la reconstruction, Claudius Petit, une utopie de construire un habitat sans argent, en coopératives avec du réemploi.

Les artistes, parfois émergents, proposeront une interiorité personnelle plastique du concept de l’habitat, et de l’esprit du lieu.

Maison Castors 12 rue Alfred Brinon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Buers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0684435972 Maison et jardin du Patrimoine Ordinaire de l’utopie castor. (1945-1955), dans un quartier populaire de Villeurbanne, banlieue abandonnant le pavillonnaire, pour une forte densification. Des maisons et jardins réalisées selon des coopératives, sans d’argent, privilégiant l’apport travail et l’entraide, avec récupération de matériaux, et d’ingéniosités partagées, parfois même étant au final, tirée au sort.

Une exposition d’art contemporain d’artistes menant une réflexion sur le thème du concept de la perception de l’habitat intime, Architecture(S) Ordinaire(S) personnelles avec la propre médium des artistes, photos, sculptures, installations in situ. Métro direction Vaulx en Velin -La Soie, arrêt Gratte-Ciel, Bus 69 arrêt Dupeuble.(Voir évolution travaux en cours)

© Elhadi Elhassar